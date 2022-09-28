محافظ أسيوط يوافق على فتح 4 قاعات رياض أطفال بمدارس السلام الخاصة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على دراسة فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة بمدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط، وذلك بناءً على الطلب المقدم من القس باسم بشرى أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي والممثل القانوني للمدارس، لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس وفتح فصول وقاعات جديدة وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه القس مايكل رفعت أمين عام مساعد مدارس سنودس النيل الإنجيلي للوجه القبلي، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

ووجه محافظ أسيوط خلال بيان، الشكر للقس إسطفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي على مستوى الجمهورية، والقس باسم بشرى أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي والممثل القانوني للمدارس على استجابتهم السريعة لطلبات العديد من أولياء الأمور وإيجاد الحلول العاجلة لفتح قاعات جديدة بالمدارس بمدينة أسيوط لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال «kg1» التي تشهد إقبالا كبيراً عليها.

فتح 4 قاعات جديدة

وأشار إلى أنه وافق على عرض الطلب المقدم بفتح 4 قاعات جديدة، وعرض على اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة لعمل مذكرة عاجلة والعرض للموافقة عليها قبل بدء العام الدراسي وذلك بناء على لقائه بالعشرات من أولياء الأمور منذ أيام بديوان عام المحافظة والذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال ببعض المدارس الخاصة والرسمية، فقد تم التنسيق مع أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي على فتح قاعات جديدة بالمدارس لمواجهة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس.

دراسة الطلب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جاري دراسة الطلب المقدم من الممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، لفتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط وهي فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات «بكثافة 40 طالبا» وذلك بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام لغات وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال لغات بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية بشارع ثابت، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال بالقسم العربي بمدرسة السلام المتطورة وذلك لهذا العام فقط «2022 – 2023»، لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع.