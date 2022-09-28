للمرة الثانية.. تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني في أسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/ 2023، بمختلف مراكز المحافظة وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري) وبناء على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس واستجابة لرغبات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للمرة الثانية حيث تم النزول بدرجات القبول بفصول مدرسة التجارة الثانوية بنات بأسيوط من 180 درجة إلى 175 درجة للتجارى للبنات ومن 175 درجة إلى 160 درجة للمزدوج للبنات والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية للبنين من 180 درجة إلى 170 درجة للمزدوج والنزول بدرجات القبول بفصول أسيوط الثانوية الزخرفية «صناعي» للبنين من 175 درجة إلى 170 درجة وذلك حسب الفرص التدريبية الجيدة.

وأكد: كما تم النزول بدرجات القبول بفصول مدرسة أبنوب الثانوية التجارية «تجاري» للبنات من 150 درجة إلى 145 درجة على أن يتم قبول عدد 100 طالبة كحد أقصى من الأعلى درجات وأقل سن والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة أبنوب الصناعية العسكرية مزدوج للبنين من 180 درجة إلى 170 درجة وحسب الفرص التدريبية الجيدة، والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة أبنوب الثانوية التجارية مزدوج بنات من 145 درجة إلى 143 درجة حسب الفرص التدريبية الجيدة، والنزول بدرجات القبول بفصول ديروط الثانوية التجارية تجاري بنات من 160 درجة إلى 155 درجة والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة صنبو الثانوية التجارية بنات من 160 درجة إلى 155 درجة وبحد أقصى 300 طالب من الأعلى مجموع.

وتابع: والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة دير القصير الثانوية التجارية من 180 درجة إلى 165 درجة للبنين، و النزول بدرجات القبول بفصول مدرسة منفلوط الثانوية التجارية للبنين من 180 درجة إلى 170 درجة، والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة منفلوط الثانوية الصناعية مزدوج بنين من 180 درجة إلى 175 درجة، وحسب الفرص التدريبية الجيدة ، والنزول بدرجات القبول بفصول بني عدي الثانوية التجارية بنين من 180 درجة إلى 165 درجة.

وأوضح: والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة العزية الثانوية التجارية بنين من 180 درجة إلى 165 درجة و النزول بدرجات القبول بفصول مدرسة البدارى الثانوية التجارية بنين من 180 درجة إلى 170 درجة والبنات من 160 درجة إلى 150 درجة و النزول بدرجات القبول بفصول مدرسة الزهرى التجارية المشتركة من 180 درجة إلى 170 درجة للبنين ومن 160 درجة إلى 150 درجة للبنات و النزول بدرجات القبول بفصول البدارى الثانوية الصناعية من 185 درجة إلى 175 درجة للبنين والبنات والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة الغنايم الثانوية الصناعية من 185 درجة إلى 140 درجة للبنين والبنات، والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة صدفا التجارية المشتركة من 180 درجة إلى 150 درجة للبنين والنزول بدرجات القبول بفصول مدرسة اولاد الياس التجارية المشتركة من 180 درجة إلى 150 درجة للبنين.

التنسيق حالة زيادة الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه في حالة إذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الأعلى والأصغر سنا مع تحمل إدارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلي بما لا يؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية مع كتابة 3 رغبات لكل طالب.