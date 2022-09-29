مكالمة نص الليل تفجر مفاجأة في مصرع صيدلي حلوان.. زوج شقيقته يروي الكواليس

شهد حي حلوان في محافظة القاهرة، مصرع الصيدلي ولاء زايد، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس من منزله، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مكالمة والد زوجة صيدلي حلوان

وكشف الدكتور أحمد قمر، زوج شقيقة الصيدلي، عن آخر مكالمة تلقاها من والد زوجة صيدلي حلوان، بعد منتصف الليل، والتي عبر فيها عن استيائه من زواج ولاء بالثانية، وأنهم لن يتركوا حقهم في هذا الأمر، متوعدا زوج ابنته بعدم السكوت على ما فعله بابنتهم والزواج عليها، وفي نهاية المكالمة طلب منه عدم الإفصاح عن المكالمة.

وأوضح «قمر» في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنه بعد إغلاق المكالمة، اتصل بشقيق زوجته صيدلي حلوان، ليروي له تفاصيل المكالمة، ويطالبه بالعودة إلى منزله في المنوفية، لكن رفض «ولاء»، لعدم وجود خلافات مع زوجته، كما أنه كان باقي على موعد السفر إلى السعودية يوم فقط.

مصرع صيدلي حيوان بعد المكالمة بساعات

وأكد أنه بعد إغلاق المكالمة مع «ولاء» عزم على الذهاب إلى والدة الأخير، لإقناعه بترك منزله، وهو ما حدث عندما اتصلت بابنها الوحيد ترجوه أن يعاود إلى المنزل، لكنه حاول تهدئتها، وأكد لها أن الوضع على ما يرام، ولا توجد خلافات، لتتفاجأ أسرة الصيدلي بمصرعه بعد المكالمة معه بساعات.