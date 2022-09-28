زوج شقيقة صيدلي المنوفية: «مراته كان مصروفها 40 ألف جنيه في الشهر»

تفاصيل جديدة كشفها زوج شقيقة الصيدلي ولاء زايد، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في مدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة في ظروف غامضة، حيث تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصروفها الشهري 40 ألف جنيه

أكد الدكتور أحمد قمر زوج شقيقة الصيدلي، أن حالة ولاء المادية كانت ميسورة لأعلى درجة بعد اتهام زوجته له بالاستيلاء على مبلغ 25 ألف جنيه في التحقيقات، مشيرًا إلى أن مصروف زوجة الصيدلي الشهري كان يبلغ 40 ألف جنيه سواء إذا كانت معه في السفر للخارج أو موجودة في القاهرة، متسائلا كيف سيستولى على 25 ألف جنيه الذي لا قيمة لهم بجانب أملاكه.

راتب الصيدلي

وتابع «قمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راتب شقيق زوجته يتخطى الـ100 ألف جنيه بعد وصوله إلى درجة مدير فرع في دولة السعودية، مؤكدا أنه لا يعاني من أي ظروف مادية بتاتا، ومتواجد في الخارج أكثر من 10 سنوات لتأمين مستقبل زوجته وولده.

آخر يوم في حياة الصيدلي

وأضاف «قمر» أن الصيدلي توجه إلى القاهرة للجلوس مع زوجته الأولى وولده قبل سفره بـ3 أيام، مشيرا إلى أنه دفع مصاريف ولده التي تبلغ 50 ألف جنيه، وخرج بجولات ترفيهية مع زوجته وولده، وتفاجأ بعدها بسقوط زوج شقيقته من الطابق الخامس دون معاناته من أي خلافات قبل سفره إلى السعودية بساعات.