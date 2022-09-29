أمريكا وكوريا الجنوبية تدينان الخطاب النووي الاستفزازي لـ«بيونج يانج»

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أدانا «الخطاب النووي الاستفزازي» لكوريا الشمالية، وأكدا مرة أخرى التزامهما بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، حسب ما نقلته وكالة «رويترز».

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدي

ووصلت هاريس إلى سيول صباح اليوم، بعد ساعات فقط من تجربة بيونج يانج لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، وذكر البيت الأبيض في بيان: «لقد أدانوا الخطاب النووي الاستفزازي لكوريا الديمقراطية وإطلاق الصواريخ الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وناقشوا ردنا على الاستفزازات المستقبلية المحتملة، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع اليابان».