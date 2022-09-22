صيادو البرلس يطلقون مبادرة للحفاظ على البحيرة.. وحملة لتنظيف الشاطئ

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس، عن أنّ السبت المقبل يشهد إطلاق عدد من المراكب تحت شعار «البحيرة في عيون الصيادين أجمل» على 4 مراحل، الأولى منع استخدام التحاويط الخشبية لحجز الأسماك داخل البحيرة، والتي تؤثر على الصغير منها وتعرضه للموت، والثانية عدم إلقاء أي ملوثات أو مخلفات بيئية، خاصة ممن يصيدون فجرا، والثالثة رفع أي قمامة أو ملوثات قد تطفو على سطح المياه، والرابعة رصد أي صياد يتسبب في تلويث البحيرة وإخطار الجهات المسؤولة.

شرابي: المبادرة مستمرة حتى نهاية 2022

وأوضح شرابي، لـ«الوطن»، أنّ المبادرة سارية حتى نهاية العام الحالي، كي يتحقق ما نصبوا إليه، وهو الحفاظ على البحيرة من التغيرات المناخية، التي تحدث نتيجة الاستخدام السيئ من قبل بعض الصيادين سواء عن قصد أو غير قصد.

ندوة لتوعية الصيادية بأهمية الحفاظ على بحيرة البرلس

ولفت رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس، إلى أنّ الجميعة بصدد تنظيم ندوة هذا الشهر، يحاضر بها عدد من علماء البيئة، لتوعية الصيادين بهدف الحفاظ على بحيرة البرلس، أحد أهم مصادر الدخل للآلاف منهم، موضحا أنّ الصيادين سيبدأون حملة لتنظيف شاطئ البحيرة ورفع أي مخلفات يوم الإثنين المقبل.