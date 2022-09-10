غرق طفلين من أسرة واحدة في برج البرلس.. «حاولا الهروب من حرارة الجو»

خيَّمت حالة من الحُزن على مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عقب غرق طفلين من أسرة واحدة في البحر المتوسط، أثناء الاستحمام للهروب من ارتفاع حرارة الجو.

وفاة طفلين من أسرة واحدة غرقاً في مياه البحر المتوسط

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للطفلين هادي أحمد الشحات، 6 سنوات، وعصام محمد كمون، 8 سنوات، وقال محمد عصام، أحد أقارب الطفلين لـ«الوطن»، إنهما كانا يسبحان في شاطئ برج البرلس، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يجرفهما التيار، ويلقيا مصرعهما.

وأضاف «أمواج البحر كانت مرتفعة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى غرق الطفلين، وتمكن الأهالي من انتشال جثمان الطفل الأول هادي، واستمر البحث عن عصام، حتى عثر على الجثمان صباح اليوم، وشيعت جنازة الطفل الأول في العاشرة والنصف صباحا، والثاني عقب صلاة الظهر».

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقيا إشارة من مستشفى برج البرلس المركزي بوصول جثمان الطفلين هادي وعصام، بعد غرقهما في البحر، فيما أصدرت إدارة برج البرلس التعليمية بيانا لنعي الطالبين.