ارتفاع الأمواج على سواحل البرلس مع بداية الخريف.. و3 تحذيرات للصيادين

أكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن بداية قدوم فصل الخريف على سواحل البرلس، شهدت ارتفاعًا في أمواج البحر المتوسط؛ ليصل لأكثر من مترين ونصف المتر، وحذر الصيادين الذين سيقلعون ضمن عمليات الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، توخى الحظر في أثناء تلك الرحلات.

3 خطوات لعمليات صيد آمنة

وأوضح "شرابي"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه علي الصيادين العاملين في مهنة الصيد بسواحل البحر المتوسط؛ اتباع 3 خطوات مهمة قبل الإقلاع في رحلات صيد، أولها يجب تأمين الوقود بالمركب، وثانيها ضرورة عمل صيانة دورية قبل الاقلاع بغرفة "الميكانيكا" داخل المركب، وكذلك ضرورة اتباع إجراءات السلامة البحرية والملاحة داخل المسطح المائي بمناطق الصيد المصرح بها، خاصة أن فصلي الخريف والشتاء بهما تقلبات جوية علي مدار الساعة.

طقس متقلب

وأشار "شرابي" إلى أن طقس اليوم بمدينة البرلس خلال فصل الخريف، يشهد تقلبات مناخية منها رياح مصحوبة بالغيوم وارتفاع الأمواج في مياه البحر المتوسط، وهو أمر يجب التعامل معه من قبل الصيادين بوقف عمليات الصيد أو اتباع التعليمات دون مخاطرة في هذا الصدد.