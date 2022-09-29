شاب يؤدي العمرة على روح «مؤمن» ضحية مشاجرة كفر الشيخ: «كلنا زعلانين عليه»

حالة حزن شديدة يعيشها سكان محافظة كفر الشيخ، بعدما لقى شاب يدعى مؤمن إبراهيم محمدين، 30 عامًا، مصرعه في مشاجرة، بسبب خلافات مالية بينه وبين اثنين آخرين على ماكينة تحصيل أموال بمدينة بيلا، فتعدى عليه شخصان؛ إذ ضربه أحدهما بعصا حديد خاصة بلعبة الـ«بيسبول»، ما تسبب في كسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب يومين من إصابته.

عمرة للشاب الراحل

هيثم إبراهيم حافظ، صاحب الـ37 عاماً، أحد المتعاطفين مع الشاب الراحل مؤمن، ، قرر عمل عمرة على روح ونشر صورة لهاتفه المحمول بصورة الشاب المتوفي من الحرم المكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «على الرغم إني ماليش علاقة بيك ولا اتعاملت معاك قبل كده؛ بس حاسس إن البلد كلها موجوعة عليك قوي، ربنا يرحمك ويغفر لك يا مؤمن ويصبر زوجتك اللي لسه مفرحتش غير شهرين بس، ربنا يجعل الجنة مأواك، عمرة للمرحوم مؤمن ربنا يتقبل».

وذكر «هيثم»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لم يسبق له التعامل بشكل شخصي من قبل مع «مؤمن»، لكنهما يقيمان في مدينة واحدة وهي بيلا بكفر الشيخ، موضحاً: «لما سمعت باللي حصل مع مؤمن الله يرحمه اتأثرت جداً وحسيت إنه حد مننا، وكمان شفت قد إيه الناس في بيلا وكفر الشيخ حزينة عليه وأصحابه كمان حاجة توجع القلب».

ولفت «حافظ»، إلي أنه عند معرفته بخبر الوفاة فكر في عمل عمرة وإهدائها إلي روح «مؤمن»: «بعد ما عرفت بخبر وفاة مؤمن قررت إني أعمل له عمرة ورحت عملت عمرة وربنا يتقبل منا، ويجعلها في ميزان حسناته، ويصبر كل حبايبه».

وشهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة راح ضحيتها مؤمن إبراهيم محمدين، 30 عاماً، بسبب خلافات مالية بينه وبين اثنين آخرين على ماكينة تحصيل أموال، فضربه أحدهما وتوفى متأثرا بإصابته.