مصرع شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة مع شخصين بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته منذ يومين في مشاجرة بينه وبين شخصين آخرين، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مبلغ مالي من إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، حيث نشبت مشاجرة بينهم، وقام شخصان بالتعدي عليه وضربه بعصا خشبية على رأسه أسفرت عن إصابته بما بعد الارتجاج بالمخ، وتم نقله إلى العناية المركزي، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته.

إخطار بمصرع شاب في مشاجرة

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا بنشوب مشاجرة في بيلا بين شاب صاحب أحد المحلات وشخصين آخرين على خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مبلغ مالي عبر وسيلة دفع إلكتروني، قام على إثرها الشخصان بضرب الشاب بعصى على رأسه «شومة»، ما أدى لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم نقله إلى العناية المركزة، ولكنه فارق الحياة اليوم متأثرًا بإصابته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المصاب والذي توفي اليوم يدعى «م. إ. أ. م»، عمره 30 عاما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة، وهما «ع. م» و«م. إ. خ»، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بندر بيلا، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة مركز بيلا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3518 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، فيما جرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

العقوبة القانونية في الواقعة

من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إنه حسب تفاصيل الواقعة فإنها ضرب أفضى إلى الموت وعقوبته حوالي 7 سنوات، ولكن لو كان هناك نية سبق إصرار وترصد قد تصل العقوبة إلى 15 سنة، والفرق بين التكليف القانوني لضرب أفضى إلى موت أو إصرار وترصد، هو هل كانت نية إزهاق الروح في نفس المتهمين من عدمه، وهذا ما ستكشفه التحقيقات وأقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية.