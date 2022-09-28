تشييع جثمان شاب قُتل في مشاجرة بكفر الشيخ.. «ضربوه بعصاية بيسبول» (صور)

شيّع المئات من أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الشاب مؤمن إبراهيم أحمد محمدين، صاحب الـ30 عاماً، والذي أُصيب منذ يومين في مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم بسبب خلاف على ماكينة تحصيل أموال، ليتعدى عليه شخصان حيث ضربه أحد المتهمين بعصاه حديد خاصة بلعبة «بيسبول»، ما تسبب في كسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى كفرالشيخ العام لسوء الحالة، ليتوفي اليوم متأثرًا بإصابته.

وصلت سيارة إسعاف تنقل جثمان الشاب مؤمن، الذي كان يُقيم بمدينة بيلا، وذلك بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة في مستشفى كفر الشيخ العام؛ لاستلام أُسرته الجثمان؛ لدفنه في مقابر الأسرة.

حالة من الحزن الشديد تنتاب القرية

وتحركت الجنازة من أمام منزل الشاب بمدينة بيلا إلى قرية حازق، التابعة لمركز بيلا، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه في أحد مساجد القرية، ووارى الثرى في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع، وانهيار من أُسرة وأصدقاء المجني عليه لوداعه، واللقاء الأخير بمقابر حازق، نظرًا لكونه أحد الشباب المشهود لهم بحُسن الخلق.

وعقب الانتهاء من دفن الجثمان قام أصدقاء الشاب المتوفى وأفراد أُسرته بالوقوف أمام قبره بقرية حازق، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، بنشوب مشاجرة في بيلا بين شاب صاحب أحد المحال وشخصين آخرين على خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مبلغ مالي عبر وسيلة دفع إلكتروني، قام على إثرها الشخصان بضرب الشاب بعصا «بيسبول» على رأسه، ما أدى لإصابته بكسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، ولكنه فارق الحياة اليوم متأثرًا بإصابته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المصاب والذي توفي اليوم يدعى «مؤمن إبراهيم أحمد محمدين»، عمره 30 عاماً، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة، وهما «ع. م» و«م. إ. خ»، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بندر بيلا، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة مركز بيلا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3518 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، فيما جرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وقررت جهات التحقيق بكفر الشيخ، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية الوفاة، وكذلك التصريح بدفن الجثمان بمعرفة أهله عقب الانتهاء من تشريح الجثمان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولًا لحقيقتها.