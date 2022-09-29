العربية لحقوق الإنسان: مصر تشهد قفزات كبيرة في حقوق الإنسان

مر عام على إلغاء نظام الطوارئ، وكان إلغاؤه من الخطوات البارزة التي اتخذتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، فهو الملف الذي شهد قفزات كبيرة، خلال الأونة الأخيرة، حازت على العديد من الإشادات.

إلغاء قانون الطوارئ

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك العديد من الخطوات التي تحققت على أرض الواقع منذ إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ أبرز هذه الخطوات إلغاء قانون الطوارئ.

وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنّ مصر تشهد حالة من تكثيف الإفراجات والعفو عن المحتجزين في جرائم شأن عام، ولم يتورطوا في جرائم عنف مادية أو إرهاب، والذي يأتي ضمن خطوات الدولة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر وسد ثغراته.

خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان

وأضاف: «بالحديث عن إلغاء قانون الطوارئ، لا بد من الإشارة إلى الخطوات المختلفة التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان منها انطلاق الحوار الوطني، ومؤتمر حماية الحق في الخصوصية الذي جاء في سياق تطورات الذكاء الاصطناعي وتم بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في يوليو الماضي 21 - 22، والذي يعد اختراقا مهما لتحقيق أول شراكة من نوعها بين الدولة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية».

ولفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أنّ هناك حالة من الحريات شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وقال: «نحن نأمل في مزيد من تعزيز الحريات العامة التي بدأت فيها الدولة المصرية بالفعل، خلال الفترات المقبلة، في ظل عمل الدولة المصرية على بناء جمهورية جديدة».