10 فوائد لإلغاء قانون الطوارئ في مصر 2021

فوائد إلغاء قانون الطوارئ في مصر 2021.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين ممن ليس لديهم دراية كافية عن قانون الطوارئ، حول فوائد إلغاء القانون؛ تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ، وهو حدث لم يتكرر منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، فوائد إلغاء قانون الطوارئ في مصر 2021.

فوائد إلغاء قانون الطوارئ في مصر 2021

1- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.

2- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.

3- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.

5- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.

6- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.

7- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.

8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.

9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.

10- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.

إلغاء قانون الطوارئ في مصر 2021

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس إلغاء مد حالة الطوارئ، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس السيسي: «معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».