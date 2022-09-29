حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في أسيوط.. لا إصابات بشرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، على حريق اندلع بشقة سكنية بالدور الخامس بأحد العقارات بشارع 26 يوليو بحي غرب أسيوط، دون وقوع اي إصابات.

اندلاع حريق في شقة

وتلقى اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع 26 يوليو.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ومأمور قسم أول أسيوط ورئيس مباحث القسم، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار والمنطقة السكنية المجاورة، وتبين اندلاعه في شقة سكنية بالدور الخامس، ونتج عنه تفحم معظم محتويات الشقة السكنية دون وقوع أي إصابات بشرية.

فصل الكهرباء والغاز

وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة، وتم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن العقار، وتعمل وحدة الإطفاء على عملية التبريد.