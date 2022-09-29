محافظ أسيوط يوافق على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، ثم نشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، والعمل به فورا، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

تطور اقتصادي واجتماعي

وأكد محافظ أسيوط، تقديم سبل الدعم الممكنة، وتذليل كل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع، بما يطابق القوانين العامة، ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

استخراج تراخيص البناء

ولفت المحافظ إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها واقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية، لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى عام 2027، ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة)، وكذلك تحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم بما يسهم في تحقيق وتنفيذ الخطة التنموية.