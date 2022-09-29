شباب الصعيد يشاركون في أكبر حملة لتنظيف نهر النيل.. «هنخلي بلدنا أحلى»

بدأت مؤسسة شباب بتحب مصر، حملة تنظيف مجرى النيل في محافظة قنا، لحماية النهر من التلوث عن طريق جمع المخلفات منها البلاستيكية، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية و الموارد المائية والري، ضمن الاستعدادات لاستضافة مصـر مـؤتمر تغيير المناخ في دورته الـ27 (COP27) خلال شهر نوفمبر المقبل، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

محافظ قنا هدف الحملة حماية نهر النيل

وقال اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه، موضحا أن النيل في قنا يمتد على نحو 150كيلو متر.

منظمات المجتمع المدني

وأكد محافظ قنا أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الفعالية المهمة التي تهدف إلى رفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة" والذي يُعد أكبر نشاط مدني لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد يشارك فيه أكثر من 191 دولة حول العالم.

تسجيل حملة تنظيف نهر النيل في موسوعة جينيس

وتابع أن الأجهزة المحلية بهذه المحافظات، سوف تنقل المخلفات التي تجمع للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، ومن المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في موسوعة جينيس باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم.

حملة تنظيف نهر النيل تستهدف 16محافظة

تنفذ الحملة تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية و الموارد المائية والرى ومؤسسة شباب بتحب مصر، وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، وبمشاركة عدد 16 محافظة ذات واجهة نيلية.