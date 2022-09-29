مركز البحوث الزراعية يكشف أهمية زراعة الأشجار: نجاة للأطفال والبيئة

أكدت الدكتورة مها فاروق، رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية بمركز البحوث الزراعية، على أهمية زراعة و وجود الأشجار في الشوارع، إذ تساعد في تنقية الجو من العوادم وغاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقليل الغازات السامة، وذلك من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية السلبية، موضحة أن المناطق الساحلية تُعد أكثر المناطق عُرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، كون ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي لتنامي ظاهرة ذوبان الجليد والتي تُسفر بدورها عن ارتفاع منسوب المياه في العديد من البحار والمحيطات.

مصر بها تنوع كبير في الأشجار يغطي فوائد متعددة

وأضافت «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مصر بها تنوع كبير في الأشجار يغطي فوائد متعددة، فضلًا عن أن وجود الأشجار في الشوارع يعمل على تقوية الجهاز المناعي للأطفال، مؤكدة أن زراعة الأشجار في مصر مفيد في مواجهة مشكلتين رئيسيتين والتغلب عليهما، وهما التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والعوالق التي تؤثر بنسبة كبيرة على الأطفال وكبار السن، « أطفال كتير بتموت سنوياً بسبب العوالق دي».

يوم الشجرة

وأوضحت رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية بمركز البحوث الزراعية، أن العوالق هي الجُسيمات الدقيقة الموجودة في الجو، وهي خطيرة للغاية، فالعوالق تأتي نتيجة الغازات السامة الناشئة من احتراق الطاقة سواء المصانع أو عوادم السيارات، مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، موضحة أن هناك يوما تحتفل فيه مصر بالأشجار، حيث يُطلق عليه «يوم الشجرة» وهو يوم 15 من شهر مارس: «مفيش ناس كتير تعرفه، ولكن عندنا في المركز بنعمل في اليوم ده مبادرات ونروح للأطفال في المدارس نزرع معاهم ونحببهم في الأشجار».