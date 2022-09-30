«الشعاب المرجانية السوداء».. تميمة الحظ في البحر الأحمر وصيدها محظور

توجد فقط في أعماق البحر الأحمر على عمق 40 مترًا وأحيانا أكثر، وعمرها يتجاوز ملايين السنين، ويتردد عنها أنها تجلب الحظ بل وتحسن المزاج وتيسر الحال، هي الشعاب السوداء أو ما يطلق عليها بالإنجليزية «البلاك كلر»، والتي يطلق عليها سكان محافظة البحر الأحمر تميمة السعادة التي صارت تباع بأسعار باهظة رغم حظر صيدها.

يطلقون عليها في البحر الأحمر أحجار اليسر الكريمة، والغطاس الذي يعثر عليها في أعماق البحر يعتبرونه من المحظوظين وتباع بمبالغ باهظة وذلك انه محظور صيدها.

الشعب المرجانية السوداء نادرة النمو

«من الشعب المرجانية النادرة» بهذه الكلمات وصف الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر الشعاب السوداء التي يحب البعض تسميتها بـ«البلاك كلر» موضحًا أن أعماق البحر الأحمر تضم أنواعًا مختلفة من الشعب المرجانية أما الشعب السوداء أو بلاك كلر فهى نوع من تلك الشعب التي تعد نادرة جدا، وتتواجد فى البحر الأحمر لكن على أعماق كبيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 40 مترًا تحت الماء، ويصل عمرها لملايين السنين وذلك لأنها تنمو بضعة مليمترات كل عام.

والغطاسون المحترفون فقط هم الذين لديهم قدرة على الوصول إلى تلك الأعماق في جزر البحر الأحمر بحسب تصريحات الدكتور «غلاب» لـ«الوطن» وبالتالي فإن هؤلاء الغطاسين هم الأقدر علي رؤية الشعب المرجانية السوداء

الشعب السوداء تميمة السعادة

«أحجار اليسر» هو اللقب الذي يطلق على الشعب المرجانية السوداء بحسب محمد شبانة مدرب غطس بالغردقة، مشيرا إلى أنه تنتشر الأقاويل أن «البلاك كلر» أو الشعاب السوداء تجلب الحظ وتحسن المزاج العام وتيسر الحال و للبشر ولذلك عرفت باسم «أحجار اليسر» والغطاس الذي يصل إليها أو يعثر عليها يعتبر من المحظوظين.

تدخل في صناعة المجوهرات

وأشار حسن الطيب الخبير البحري، ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إلى أن الشعب المرجانية السوداء والمعروفة باسم «أحجار اليسر» ليست فقط تميمة الحظ لأهالي البحر الأحمر، بل أيضا تدخل في صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات ويتم عمل ميداليات منها وتشهد إقبالًا كبيرًا حيث يتم طلبها خصيصًا ويصنع منها تمائم للأطفال والسيدات، وتباع بمبالغ باهظة.

حظر صيدها وتداولها

وتنمو الشعب المرجانية السوداء فى الأعماق الكبيرة عن طريق الارتباط بين طحلب وحيوان، بحسب الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في ظل اختراق ضوء الشمس فى البحر الأحمر والذي نادرا ما يصل إلى الأعماق.

وبالرغم من أنها تعد تميمة الحظ ويرى البعض أنها تجلب السعادة، إلا إن الدكتور «تامر» أكد لـ«الوطن» أن الشعب المرجانية السوداء محظور صيدها أو تداولها مثل باقي الشعاب المرجانية وبل ويتعرض حاملها إلى المساءلة القانونية، مشيرا إلى انتشار حملات توعية للعاملين في المجال البحري للحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة لأنها تمثل ثروة قومية كبرى.