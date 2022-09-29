مميزات جديدة من «خرائط جوجل» تساعدك للتعرف على الأماكن والمناطق

عرضت شركة «Google» عددًا كبيرًا من مميزات الخرائط الجديدة غير التقليدية خلال أحدث إعلان لها أمس الأربعاء، إذ يمكن «التحقق من الحيوية»، في أي حي يخططون لزيارته، والتحديق في عروض ثلاثية الأبعاد للآثار والمطاعم أثناء التنقل إلى وجهة باستخدام كاميرا الهاتف.

وقال موقع «ماشابل»، إنه تم تصميم ميزة الحي الجديد كما يطلق عليها رسميًا لمنح المستخدمين نظرة عامة على كل ما هو مشهور أو محبوب في حي معين، يرغبون في زيارته، وتستند هذه التوصيات إلى مزيج من الذكاء الاصطناعي وتعليقات وصور المستخدمين المحليين.

سيتم طرح التحديث لأنظمة Android وiOS

وتقول Google إن الميزة سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة لكل من تطبيقات «Android وiOS»، لعرض ميزة الخرائط الجديدة، استخدمت Google الحي اللاتيني التاريخي في باريس كمثال.

ووفق الميزة الجديدة ستعمل الخرائط على رسم حدود للأحياء، مما يؤدي إلى نتائج مضحكة في مناطق معينة حيث يتنازع السكان المحليون على الحي الذي يوجد فيه كتلة معينة بالفعل.

وليست ردود فعل الحي هي الشيء الجديد الوحيد الذي يأتي إلى خرائط Google على الرغم من أن هذه الميزة التالية يمكن نظريًا استخدامها لفحص الأجواء أيضًا، وستكون قادرة على التحقق من المناظر الجوية الواقعية لـ250 معلمًا على شكل نماذج ثلاثية الأبعاد حول العالم، بما في ذلك برج إيفل والأكروبوليس، ويتيح لك العرض الشامل إلقاء نظرة خاطفة على المطاعم والمباني الأخرى للحصول على فكرة عما يمكن توقعه إذا قررت الزيارة.

اعرف أقرب محطة وماكينة صراف آلي من خلال الميزة

ولفتت «جوجل» إلى أنها ستعمل على تحسين العرض المباشر وهي الميزة التي تتيح لك التنقل من مستوى الشارع باستخدام كاميرا هاتفك، تضيف Google وظيفة بحث إلى Live View، لذلك إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بعض النقود من Hollywood Burger King، فما عليك سوى حمل كاميرا هاتفك وتدويرها حتى ترى المكان الذي يختبئ فيه أقرب جهاز صراف آلي، وتظهر أيضًا محطات القطار والمقاهي والمعالم المحلية الأخرى في هذا العرض.