ميزة جديدة على «جوجل» لزيادة الخصوصية وأمان المستخدمين.. «احذف براحتك»

أداة جديدة أعلنتها شركة Google، من أجل تبسيط عملية إزالة نتائج البحث التي تحتوي على جهة الاتصال الخاصة بالمستخدم وغيرها من معلومات التعريف الشخصية (PII)، وبدأ نشرها الآن، إذ أعلنت الشركة أن «نتائج عنك» تطرح رسميًا اعتبارًا من اليوم.

ميزة جديدة للمستخدمين

وقال موقع شركة جوجل، إنه في الوقت نفسه تتيح للمستخدم ميزة مقبلة، وهي «الاشتراك في التنبيهات في حالة ظهور نتائج جديدة بمعلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم حتى يتمكن من طلب إزالتها بسرعة»، وبحسب الشركة تفعل تلك الإشعارات في أوائل العام المقبل.

خيار جديد من جوجل لحذف نتائج معينة

فتح تطبيق Google على Android بحسب البيان سيكون من خلال النقر على الصورة الرمزية للملف الشخصي للمستخدم في الزاوية العلوية اليمنى يكشف عن عنصر جديد في قائمة يطلق عليه «نتائج عنك»، ويأخذ هذا المستخدمين إلى صفحة تشرح كيف يمكنهم مطالبة Google بإزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم الهاتف أو عنوان المنزل أو البريد الإلكتروني أو معلومات تحديد الهوية الشخصية الأخرى.

وإذا وجد المستخدم شيئًا ما أثناء التصفح، يمكنه النقر على القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط والتي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى من كل نتيجة، وتفتح لوحة حول هذه النتيجة الحالية مع ظهور خيار «إزالة النتيجة» الجديد في الجزء السفلي من الشاشة.

مراقبة عملية الإزالة

بعد اتباع هذه العملية، يمكنك للمستخدم مراقبة تقدم عملية الإزالة من النتائج المتعلقة به، بالإضافة إلى موجز «كل الطلبات»، وهناك فلاتر مثل «قيد التقدم» و«موافق عليه»، إذ تتيح هذه الصفحة أيضًا للمستخدم تقديم طلب جديد من خلال الإرشادات التفصيلية التي تتضمن السؤال «لماذا ترغب في إزالة هذه النتيجة؟»، وغيرها.

وبحسب Google الأداة الجديدة ستكون متاحة في الأشهر المقبلة.