19 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بـ380 سائحا

شهدت الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 19 رحلة بالون تقل 380 سائحا من مختلف الجنسيات، بعد رصد برج المراقبة بالمطار لتحسن ملحوظ في الظروف الجوية التي تسمح بالطيران، بحسب ما قال أحمد عبود، ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون يسير بحسب اتجاه الرياح

وتبدأ رحلات البالون الطائر من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، منذ الخامسة فجرا حتى السابعة صباحا بعد ازدياد سرعة الرياح، وتستغرق الرحلة من 35 إلى 45 دقيقة، ويسير البالون حسب اتجاه الرياح.

ووحدها محافظة الأقصر التي توجد بها سياحة البالون في مصر، لعدة أسباب يأتي أهمها عدم وجود أماكن استراتيجية يمكن للبالون كشفها، أو وجود بحار تهدد سلامة البالون، إضافة إلى وجود مناظر سياحية خلابة ومناطق أثرية.

المركز الثالث عالميا

وتحتل الأقصر المركز الثالث عالميا في سياحة البالون الطائر، ويحرص كثير من السائحين على تجربة مغامرة ركوب البالون الطائر، وتشهد المدينة هذه الأيام رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي.