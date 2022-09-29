انسابية مرورية بالأقصر بعد إخلاء شارع سوق الصنايع من الباعة الجائلين

يشهد شارع سوق الصنايع انسابية مرورية غير مسبوقة بعد تنفيذ عدة حملات لمنع الباعة الجائلين من عرض بضائعهم، خاصة أنه محور مروري مهم يربط شارع مستشفى الكرنك الدولي بعدة شوارع رئيسية وفرعية أخرى، ويتسبب انتشار الباعة الجائلين بالشارع في إعاقة حركة مرور سيارات السرفيس والمارة.

واعتمدت أجهزة المحافظة الشارع كخط سير رئيسي بالأقصر عام 2018 بعد إغلاق اخر منفذ فوق طريق الكباش أمام فندق «ايميلو»، لكن الباعة الجائلين اتخذوه سوقا للخضروات والفاكهة والملابس وغيرها.

زحام وتكدس مروري

يقول اللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن الحملات تمت بالتنسيق بين المجلس وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية، بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بتسبب الباعة الجائلين بسوق الصنايع في تكدس وزحام مروري وتعطيل لمصالحهم.

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن حملات عديدة كانت تُشن في السابق لإزالة المخالفات والتعديات في شارع سوق الصنايع، لكن الباعة الجائلون كانوا يعودون مرة أخرى بعد الهروب في الشوارع الجانبية، لكن هذه المرة وُضع تمركز أمني في مداخل ومخارج الشارع لمنع عودتهم، فضلا عن شن حملات على مدار الساعة لمتابعة حالة المرور في الشارع.

توفير الوقت والجهد

إخلاء الشارع من الباعة الجائلين وتحقيق الانسيابية المرورية ألقى بظلاله على المواطنين، والذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذا القرار الذي وفر عليهم كثيرا من الوقت والجهد.

يقول محمد صالح مواطن من الأقصر، إنه يذهب يوميا للعمل ويضطر للذهاب مبكرا قبل موعده بأكثر من نصف ساعة بسبب التأخير والتكدس المروري الذي يحدث عند مرور سيارات السرفيس في شارع سوق الصنايع، لكن الآن بعد قرار الإخلاء أصبحت السيارات أصبح يقطع هذا الطريق في أقل من خمس دقائق.