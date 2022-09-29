رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

انسابية مرورية بالأقصر بعد إخلاء شارع سوق الصنايع من الباعة الجائلين

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
08:46 ص | الخميس 29 سبتمبر 2022
شارع سوق الصنايع

شارع سوق الصنايع

يشهد شارع سوق الصنايع انسابية مرورية غير مسبوقة بعد تنفيذ عدة حملات لمنع الباعة الجائلين من عرض بضائعهم، خاصة أنه محور مروري مهم يربط شارع مستشفى الكرنك الدولي بعدة شوارع رئيسية وفرعية أخرى، ويتسبب انتشار الباعة الجائلين بالشارع في إعاقة حركة مرور سيارات السرفيس والمارة.

واعتمدت أجهزة المحافظة الشارع كخط سير رئيسي بالأقصر عام 2018 بعد إغلاق اخر منفذ فوق طريق الكباش أمام فندق «ايميلو»، لكن الباعة الجائلين اتخذوه سوقا للخضروات والفاكهة والملابس وغيرها.

زحام وتكدس مروري

يقول اللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن الحملات تمت بالتنسيق بين المجلس وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية، بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بتسبب الباعة الجائلين بسوق الصنايع في تكدس وزحام مروري وتعطيل لمصالحهم.

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن حملات عديدة كانت تُشن في السابق لإزالة المخالفات والتعديات في شارع سوق الصنايع، لكن الباعة الجائلون كانوا يعودون مرة أخرى بعد الهروب في الشوارع الجانبية، لكن هذه المرة وُضع تمركز أمني في مداخل ومخارج الشارع لمنع عودتهم، فضلا عن شن حملات على مدار الساعة لمتابعة حالة المرور في الشارع.

توفير الوقت والجهد

إخلاء الشارع من الباعة الجائلين وتحقيق الانسيابية المرورية ألقى بظلاله على المواطنين، والذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذا القرار الذي وفر عليهم كثيرا من الوقت والجهد.

يقول محمد صالح مواطن من الأقصر، إنه يذهب يوميا للعمل ويضطر للذهاب مبكرا قبل موعده بأكثر من نصف ساعة بسبب التأخير والتكدس المروري الذي يحدث عند مرور سيارات السرفيس في شارع سوق الصنايع، لكن الآن بعد قرار الإخلاء أصبحت السيارات أصبح يقطع هذا الطريق في أقل من خمس دقائق.

اقرأ المزيد:

حملة لإزالة الإشغالات تفتح شارع الصنايع بالأقصر أمام حركة المرور

رفع كفاءة شارع الصنايع بالأقصر ومنع وقوف الباعة الجائلين

«التعليم»: حظر وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس تزامنا مع بدء الدراسة

الباعة الجائلين يواجهون الحر الشديد بالشماسي.. «لقمة العيش محتاجة معافرة»

5 أيام من البحث عن شيف الأقصر الغريق.. ووالدته باكية: «وريهم مكانك ياولدي»

جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار من التغيرات المناخية

رئيس جامعة الأقصر يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد
بقلم أبو الحسن عبد الستار