عائلة الطحاوية تشارك في مهرجان الشرقية للخيول بـ «دينا ونورهان ومرجانة»

كشف يحيى الطحاوي أحد كبار عائلة الطحاوية الذين اشتهروا بتربية الخيول منذ مئات السنين، أنه وشريكه محمد عطوان يشاركون في مهرجان الشرقية للخيول المنعقد اليوم بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

دينا ونورهان ومرجانة

وأوضح «يحيى»، المقيم بـ مركز الحسينية في تصريحات لـ «الوطن»، أن «الفرس» الأول، أنثى عمرها 3 سنوات واسمها دينا بنت حكيم الشروق، وأمها مهجة الجميل ونسبها يرجع لمنية النفوس، و«الفرس» الثاني، أنثى عمرها سنتين اسمها نورهان وهي أخت دينا من الأم أما الأب هو مهيب البيداء. وتابع أن الفرس الثالث، أنثى أيضا وعمرها سنة واسمها مرجانة الطحاوية بنت عزمي الشروق وأمها جوهرة الطحاوية، لافتا إلى أنها خيول عربية أصيلة.

فرصة لاستعراض الخيول ودعم حركة البيع والشراء

وأشار إلى أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة هو أبرز الفعاليات التي تبرز أهمية الخيل في مصر وفرصة لاستعراض الخيول ودعم حركة البيع والشراء، ما يعد أحد عوامل التسويق المهمة.

انطلاق مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 26

وانطلقت فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 26 أمس، والمقرر أن يستمر حتى اليوم وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس «طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي».

يذكر أن المهرجان مُقام على مساحة 10 أفدنة ويشارك فيه اتحاد الشرطة الرياضي وأعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب، ويمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي.