محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 25 

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 25 «اليوبيل الفضي»، الذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار محمد بن سعد التميمي نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والعميد محمد طلعت المصري الخبير الدولي للفروسية والسفير ياسر عبد العزيز البسيوني سفير السلام بالامم المتحدة.

توظيف واستثمار بطولات الخيل والألعاب الرياضية

بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد فيها أن المحافظة نظمت مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في إطار احتفالاتها بالعيد القومي وقامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية .

معالم سياحية بمحافظة الشرقية

وأضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأنها كانت معبراً للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة .

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 25 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عروض الخيل

بدأت فعاليات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 3 فرسان حاملين أعلام «وزارة الداخلية - محافظة الشرقية –شعار مهرجان الشرقية للخيول»، لتسليمها لشباب مديرية الشباب والرياضة وتثبيتها أمام المنصة الرئيسية بأرض المهرجان ليبدأ بعد ذلك حملة الأعلام وفرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة في الدخول لأرض المهرجان حاملين الأعلام الملونة ترميزاً للخيول المشاركة ونوادي الفروسية ومزارع الخيول .

كما شهدت فقرات المهرجان عرضاً قدمه فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 13 حصانا و 13 فارسا وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكاؤه.

كما قام محافظ الشرقية بتكريم أبطال الفروسية الفائزين في مباريات رياضتي «الكلا والبولو»، بإهدائهم مجسمات لحصان جامح الذي إتخذته محافظة الشرقية شعارا لها لتفردها في إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة .

وأوضح محافظ الشرقية أن اليوم الأول مخصص لمسابقة جمال الخيل واليوم الثاني لمسابقة أدب الخيل وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، لافتا إلي أن جوائز المهرجان لهذا العام عبارة عن دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.