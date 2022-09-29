بمشاركة 70 متطوعا.. انطلاق أكبر حملة لتطهير نهر النيل في المحافظات «صور»

حملة تنظيف كبرى من المخلفات يشهدها مجرى نهر النيل في محافظات كفر الشيخ وقنا والقليوبية والدقهلية والمنيا، قائم عليها مؤسسة شباب بتحب مصر، بالتعاون مع الهلال المصري والوحدات المحلية في كل محافظة ، لنقل تلك المخلفات في أماكن مخصصة، في إطار الدولة لدعم مؤتمر التغير المناخي الذي سيقام في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

شباب مصر يطهرون نيل كفر الشيخ

وفي دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انطلقت حملة تنظيف نهر النيل التي تُنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري وبمشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية، و70 متطوعًا من الهلال الأحمر و5 لانشات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الحملة تعظيم للجهود التي تبذلها الدولة لحماية نهر النيل، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ عليه من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تلوث المياه وبالتالي تسبب الأمراض للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية، لضمان عدم حدوث أي انبعاثات، بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع آليات للحد من الملوثات التي تؤثر على المناخ، مناشدًا المواطنين بعد إلقاء أي مخلفات بالنهر.

ومن جانبها، قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه، مؤكدة أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الفعالية المهمة.

تنظيف نهر النيل بمحافظة قنا

وفي محافظة قنا، بدأ شباب المؤسسة، جمع المخلفات البلاستيكية، لحماية النهر، الذي يعد الشريان الرئيسية للحياة على مر العصور، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للنظافة» الذي يُعد أكبر نشاط مدني لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد، ويشارك فيه أكثر من 191 دولة حول العالم، وفقًا لتصريحات اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا.

وشارك صباح اليوم، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في فاعليات حملة تنظيف نهر النيل التي تنظمها مؤسسة شباب بتحب مصر والهلال الأحمر المصري، وأعرب عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن المبادرة من أكبر الحملات التي تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، مؤكدًا أنه وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمبادرة مطالبًا رئيس المدينة بنقل المخلفات التي يتم تجميعها إلى المدفن الصحي.

جمع 500 كيلو جرام مخلفات من نيل بنها

وصرح محافظ القليوبية، أنه تم تنظيم الحملة بمشاركة 30 طالبًا وطالبة ومتطوعين من الهلال الأحمر المصري، حيث انطلقت الحملة من مقر الهلال الأحمر ببنها وحتى كوبري كفر الجزار، وأسفرت عن جمع ما يقرب من 500 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية خفيفة مثل الشوكة والشبكة لجمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي لاتمام أعمال النظافة اللازمة عقب انتهاء عمل المتطوعين في الحملة.

انطلاق حملة تنظيف نهر النيل في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن اعمال حملة نظافة نهر النيل، تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرًا واضحًا وقويًا على كوكب الأرض حتى أصبح خطرًا حقيقيًا يهدد العالم أجمع، ومن هذا المنطلق قرر استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ «COP 27» في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، فعاليات أعمال حملة تنظيف نهر النيل بمدينة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ممثلي الهلال الأحمر ومؤسسة بداية جديدة والشباب المتطوعين في الحملة.