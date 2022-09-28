فوز فريق جامعة كفر الشيخ بالجائزة الثانية في مسابقة صندوق رعاية المبتكرين

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز فريق جامعة كفر الشيخ، بالجائزة الثانية وقيمتها 75 ألف جنيه في مسابقتي «حافز الابتكار» و«صُناع التغيير» التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في شهر مارس الماضي، والتي تُقدر بمبلغ 100 ألف جنيه.

جاء ذلك، خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج مسابقتي «حافز الابتكار» و«صُناع التغيير» لعام 2022، الذي يُنظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

أسماء الطلاب الفائزين

وضم فريق whole Fish هوول فيش، الطالبات هدير أحمد السيد عامر، وإيناس محمود رجب، وأروا أشرف محمد، وأحلام فتحي أبو أحمد، وإسراء أنور زكريا فايد، بإشراف الدكتور أحمد عبد الفتاح طايل، وكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وتأتي أهمية المسابقتين التي أطلقهما صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللتين تستهدفان دعم ورعاية طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع خطة عمل الصندوق.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الفريق الفائز

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الفريق الفائز وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية البحث العلمي للطالب الجامعي، ومشددًا على مواصلة تطوير البحث العلمي في الجامعة، معرباً عن أمله، في توسيع حجم المشاركة في الأعوام المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم ومساعدتهم للوصول بها للسوق المحلية والدولية.