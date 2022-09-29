«البيئة» تتابع آليات منظومة إدارة المخلفات بشرم الشيخ.. وتوجّه بالإسراع في تنفيذها

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع شركتي التحالف، لمناقشة آليات بدء تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمدينة شرم الشيخ وخاصة المنطقة المخصصة لإقامة فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بحضور ممثلي شركتي بيئة وجرين بلانت، وممثل الشركة المسؤولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، وممثلي وزارة البيئة وجهازيها، وذلك خلال تفقدها مدينة شرم الشيخ، لمتابعة ترتيبات مؤتمر قمة المناخ COP27.

منظومة إدارة المخلفات في شرم الشيخ

ولفتت الوزيرة في بداية الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع ببدء تنفيذ منظومة إدارة المخلفات قبل بدء فعاليات المؤتمر بوقت كافٍ، والاتفاق النهائي على خطة تشغيل المنظومة خاصة في موقع إقامة فعاليات المؤتمر والتي تم مناقشة ملامحها خلال الفترة الماضية لتنفيذها بشكل مستدام، يقوم على تعزيز مفهوم الفصل من المنبع وتدوير المخلفات لتحقيق الاستفادة المثلى منها، لتقديم نموذج مشرف أمام العالم في إدارة المخلفات الناتجة عن حدث عالمي كبير يشهد حجما ضخما من المشاركة من مختلف دول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على تنفيذ عدد مناسب من الحاويات الصالحة للفصل من المنبع ذات التصميم المميز، ووضعها في مختلف أنحاء المؤتمر بمنطقتيه الزرقاء والخضراء في مواقع محددة تتناسب مع خطة جمع المخلفات التي يتم وضعها بالتعاون بين شركتي التحالف والشركة المسئولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، بما يتناسب مع تخطيط مواقع فعاليات المؤتمر وعدد المشاركين فيها، حيث سيصل عدد المشاركين إلى 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم خلال 12 يوما مدة إقامة المؤتمر، منها 15 ألف مشارك في الشق الرئاسي ثم 12 ألف مشارك يتزايد عددهم حتى نهاية المؤتمر.

وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من خطة عمل واضحة، وتحديد أدوار ومسؤوليات تتناسب مع حجم المشاركة التاريخي في المؤتمر، تتضمن تحديدا واضحا لمواقع الحاويات في مختلف الأماكن، وتوقيتات الجمع على مدار اليوم وأسلوبه، وآليات النقل والتدوير، ونماذج التدوير الفوري لبعض المخلفات التي تم فصلها داخل المؤتمر من خلال حاويات ذات تكنولوجيات متطورة.

من جانبه، أشار ممثل تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت، أنّهم فور توقيع عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، تم وضع تصور كامل لإدارة المخلفات داخل مواقع فعاليات المؤتمر بمنطقتيه وتنفيذ زيارة ميدانية للوقوف على آخر المستجدات وتنفيذ خطة العمل التي سيتم الاتفاق عليها بقدر كبير من الدقة والجودة.

وعرض ممثل الشركة المسؤولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، مخططا لمواقع تنفيذ المؤتمر وعددها 4 مواقع، تتضم المبنى القديم لقاعة المؤتمرات والقاعة الجديدة التي يتم تنفيذها لاستيعاب حجم المشاركة الكبير في المؤتمر، والمنطقة الزرقاء بما تضمه من غرف وقاعات للجلسات ومكاتب مخصصة لبعثة الأمم المتحدة والوفود المشاركة والمعرض والأجنحة الرسمية، إلى جانب المنطقة الخضراء المخصصة للفعاليات غير الرسمية.

عقد إدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

يذكر أنّ الأيام الماضية شهدت توقيع عقد إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ بين محافظة جنوب سيناء وتحالف شركتي بيئة وجرين بلانت، في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وإجراءات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تقدم نموذج مميز للعالم في كيفية دمج البعد المناخي في الوصول لمدن مستدامة، حيث تعتمد المنظومة على استخدام معدات ذات تكنولوجيات حديثة تعمل بالطاقة الكهربية، واتباع نظام تجميع جمالي موحد مع التنظيف بشكل منتظم مع تحديد مواقع التجميع بطريقة تقلل من التأثير البصري والروائح الكريهة، وسيتم استخدام المنصات الرقمية لإدارة المعلومات لتقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة، كما تستهدف المنظومة زيادة نسبة إعادة تدوير المخلفات، بتطبيق وسائل تحسين عمليات الفصل من المنبع وإعادة التدوير، إضافة إلى الاعتماد على التوعية والتدريب ومشاركة المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر وتعزيز الوعي.