وزيرة البيئة: تعاون مصري إماراتي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة المصرية تعمل على التعاون مع القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، وفي إطار قمة المناخ يتم العمل على تحويل شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وذلك من خلال ذلك زيادة محطات الطاقة الكهربية وتطوير الفنادق لتحصل على النجمة الخضراء، بالإضافة لمشروعات لتدوير المخلفات الصلبة.

معدات تعمل بالطاقة الكهربائية

وأوضحت «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى التعاون مع شركة إماراتية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، التي تتضمن معدات تعمل بالطاقة الكهربائية وماكينات تعيد تدوير البلاستيك، بالإضافة للتوعية الميدانية في الشوارع والمدارس والأماكن العامة، لافتة إلى أن التعاون المصري الإماراتي مستمر حتى بعد انتهاء قمة المناخ، وبعد ذلك نقل التجربة لباقي المحافظات.

استخدام الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة

وأشارت فؤاد إلى أن هناك مشروعات يجري العمل على الانتهاء منها، وتتضمن استخدام الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة، موضحة أن قمة المناخ تؤسس لشراكات في مختلف المجالات؛ ومنها الهيدروجين الأخضر، وتحويل المخلفات إلى طاقة واستخدام وسائل نقل كهربائية وتأهيل وتطوير المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

الحصول على حق استضافة قمة المناخ

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ تدعم التمويل والشراكات في مجال البيئة بشكل عام وإقامة مشروعات طاقة نظيفة بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن المشروعات التي قامت بها مصر نجحت في الحصول على حق استضافة قمة المناخ، والإرادة السياسية تمكنت من تحقيق عدة نجاحات في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا.