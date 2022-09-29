إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي

أصيب شخصان، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى أقرب مستشفى، وتم إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حالة المصابين

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزى، اليوم الخميس، المصابين في حادث سيارة طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وهما عاطف السعيد محمد عبدالمجيد، 45 سنة، من المنصورة، مصاب باشتباه كسر في القدم والكتف اليسرى، ومحمود يوسف عبدالرحمن قطب، 24 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمة في الظهر وجرح بفروة الرأس.

ويقدم الفريق الطبي بمستشفي الضبعة المركزي الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، من خلال فريق الطوارئ بقسم الاستقبال.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الضبعة القاهرة مكان الحادث، وجاري الفحص للتعرف علي أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة.