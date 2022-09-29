اقتصادي يكشف أهمية توطين صناعة مستلزمات التشييد: «نمو وفرص عمل واكتفاء»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير جميع عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وكذلك المعدات والآلات.

اقتصادي: الدولة تسعى لتوطين الصناعة بشكل عام

في هذا الشأن، قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى لتوطين الصناعة بشكل عام، والعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأضاف «الإدريسي»، في حديثه مع «الوطن»، أنّه مع التوسع العمراني ومشروعات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، تسعى الدولة لتوطين صناعة الآلات والمعدات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، بالشكل الذي يضمن الجودة والمواصفات القياسية العالمية، ما قد يتولد منها فرص تصديرية في ظل نقص البنية التحتية لعديد من الدول الإفريقية.

أهمية توطين الصناعة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توطين صناعة من المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد، يساهم في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، مع وجود فرص تصديرية تُحسن من سعر الصرف، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.

واجتمع الرئيس السيسي، أمس مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية.