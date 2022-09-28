أبوهميلة: توطين صناعة مستلزمات البناء يوفر العملة الصعبة

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال بتطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات والتي تتطلبها المشروعات القومية بشكل كبير.

توطين صناعة المستلزمات البنائية

وأوضح «أبوهميلة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة مستلزمات البناء جاءت في وقت مناسب للغاية خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تشييد الكثير من الوحدات السكنية، نتيجة قرب صدور قانون التصالح في المباني الذي يعقبه قانون السماح بالبناء للمباني المعلقة وإلغاء قرار وقف البناء المعمول به خلال الفترة الحالية.

إزالة العقبات التي تواجه تصنيع المسلزمات البنائية

دعا «أبوهميلة» رجال الأعمال والمستثمرين وكل الهيئات الصناعية والاستثمارية المعنية إلى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه تصنيع المستلزمات البنائية و العمل على إنتاج الكميات التي يتطلبها السوق في أسرع وقت، تجنبًا لحدوث فجوة بين الطلب والكميات المتوفرة.

وأعرب «أبوهميلة» عن خالص تفاؤله بمبادرة تصنيع المستلزمات البنائية داخل مصر خاصة أننا في مرحلة تتطلب الاعتماد على الصناعة المحلية في كل المجالات، في إطار توطين الصناعة الوطنية التي تحد من حجم الاستيراد وتُوفر العملة الصعبة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص ووجه بضرورة توطين صناعة مواد البناء في مصر.