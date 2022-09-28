غرفة البناء: توطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء يخفض تكاليف الاستيراد

رحب الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء، قال كمال الدسوقي، إن قطاع التشييد والبناء يعتبر أحد أهم القطاعات المحركة والدافعة لنمو الاقتصاد المصري، في ضوء المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في العديد من المدن الجديدة وخاصة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

توطين صناعات مستلزمات إنتاج التشييد والبناء يخفض تكاليف الاستيراد

أضاف «الدسوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توطين صناعات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتشييد والبناء من شأنه خفض تكاليف الاستيراد وضبط فاتورة الإنفاق على توريد تلك المعدات، في ضوء ارتفاع أسعار الخامات عالميا ومشكلات سلاسل الإمداد.

وأوضح أن توطين الصناعات بشكل عام كفيل بترشيد الاستيراد، وعدم تحميل الدولة عبء تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

توطين صناعة المستلزمات في أعمال مشروعات التشييد

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد البناء، لاسيما المعدات والآلات، وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية.