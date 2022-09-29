شقيق صيدلي حلوان: استخراج تصريح الدفن.. وتشييع الجثمان بالمنوفية 

أكد باسم زايد، شقيق الدكتور ولاء زايد، المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، والذي لقي مصرعه في منزله بحي حلوان، أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدفن شقيقه، مشيرا إلى أنه حصل على شهادة الوفاة، ويتم الآن الاستعدادات النهائية لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وأضاف شقيق صيدلي حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم نقل الجثمان من القاهرة إلى محافظة المنوفية، بعد الانتهاء من الغُسل، وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مسقط رأس الأسرة بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف.

تشييع جنازة صيدلي حلوان

ويستعد أهالي مدينة الشهداء ومحافظة المنوفية لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وسط حالة حزن شديد سيطرت على أسرة الفقيد، فيما تناول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.