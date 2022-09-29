ابن «صيدلي حلوان» يصل المنوفية.. وزوج شقيقته يكشف تفاصيل جديدة

رحل الدكتور ولاء زايد المعروفة إعلاميًا باسم "صيدلي حلوان"، وترك خلفه قضية يبحث الجميع في ملابساتها، ويفكر الكثيرون في حالة الطفل نجل صيدلي حلوان بعد مقتل والده، إذ أمرت النيابة العامة بتسليم الطفل لجدته لأبيه، بعد سماع أقواله في التحقيقات.

الحالة الصحية لابن صيدلي حلوان

وأكد الدكتور أحمد قمر زوج شقيقة صيدلي حلوان، أن الطفل تسلمته بالفعل جدته لأبيه وهو الآن في محافظة المنوفية مع الأسرة، مشيراً إلى أن حالة الطفل الصحية جيدة، بينما علق على حالته النفسية قائلًا: "الله يكون في عونه" .

وأضاف "قمر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجميع يشعرون بالحزن على مصرع الدكتور ولاء زايد، خاصة والدته داعيًا له بالرحمة ولأسرته وأصدقائه بالصبر والسلوان .

وأوضح، أنه تلقى مكالمة من والد زوجة صيدلي حلوان، عبر فيها عن استيائه من زواج "ولاء" بسيدة أخرى، مؤكدًا أنهم لن يتركوا حقهم، وتوعد بعدم السكوت على ما فعله بابنتهم والزواج عليها .

حزن بين أهالي مركز الشهداء لوفاة صيدلي حلوان

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز الشهداء بالمنوفية مسقط رأس صيدلي حلوان، وتداول الأهالي خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.