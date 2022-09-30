ضبط 16.5 طن لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك في أسيوط

شنت محافظة أسيوط، عدة حملات تموينية ورقابية على المناطق الصناعية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة؛ للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام.

ضبط 16.5 طن لحوم

وأوضحت محافظة أسيوط، في بيان، أنه تم ضبط 16.5 طن لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، خلال حملة مكبرة على المنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط.

وشارك في الحملة كل من: محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ومفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومباحث التموين وبالتعاون مع مسئولي مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة.

التأكد من سلامة المنتجات والسلع

وأشار البيان إلى أن الحملة استهدفت التأكد من سلامة المنتجات والسلع وطرق التخزين والحفظ بالثلاجات والمصانع بالمنطقة الصناعية، لافتًا إلى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحريز اللحوم تمهيدًا لعرضها على النيابة وإعدامها.