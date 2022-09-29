ظهور 3 قروش مسالمة في الغردقة.. والسياح يلتقطون الصور معها

رصد عدد من العاملين بالسياحة البحرية ظهور جماعي لعدد ثلاثة قروش من نوع «الويل شارك» المسالمة، وهو أحد أنواع القرش الحوتي المعروف بـ«القرش بهلول صديق الإنسان»، وهو قرش مسالم وذلك أثناء رحلة غطس على شواطئ الغردقة لمجموعة من السائحين، والذين أعربوا عن سعادتهم بظهورها.

وكشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، أنه أثناء رحلة غطس برفقة مجموعة من السائحين الأجانب من جنسيات «سلوفينيا وألمانيا وإيطاليا» ظهرت ثلاثة قروش من نوعية «الويل شارك» المسالمة.

السياح يلتقطون الصور معها

وأضاف «بيجو» في تصريحات لـ«الوطن» أن السائحين عبروا عن سعادتهم ومارسوا الغطس مع القروش، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في سعادة غامرة، مبدين إعجابهم بظهور القروش الثلاثة.

القروش مسالمة

ومن جانبه أشار حسن الطيب، الخبير البحري، ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن القرش «الويل شارك» هو من نوعية القرش الحوتي وهو مسالم ولا يمثل أي خطورة على الإنسان، ويصل وزنه إلى 20 طنًا، وطوله حوالي 12 مترًا ويلقبونه بـ«بهلول»، لأنه صديق الإنسان ويتغذى على الهامات البحرية والأسماك الصغيرة.

نظافة البيئة البحرية

وأكد الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر بأن ظهور القرش الحوتي المسالم بشواطئ الغردقة يدل على نظافة البيئة البحرية، خاصة أنه هذه النوعية من القروش تبحث دائمًا عن الهدوء، وهو من الأنواع النادرة الظهور.