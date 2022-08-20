ظهور القرش صديق الإنسان بالغردقة وتوافد السائحين للتصوير معه (صور)

رصد عدد من السائحين ظهور جديد القرش الحوتي، الملقب بالقرش «بهلول» صديق الإنسان، وهو أحد القروش الهادئة رغم ضخامة حجمه، وظهرت علامات السعادة على السائحين بمجرد ظهوره في شواطئ الغردقة على متن أحد المراكب السياحية، فقرر عدد منهم النزول إلى المياه للسباحة مع القرش والتقاط الصور التذكارية معه، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الترويج السياحي لشواطئ البحر الأحمر.

تفاصيل ظهور القرش صديق الإنسان في شواطئ الغردقة

وكشف حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري الأسبق، أنه تلقى إخطاراً من أحد المراكب السياحية بالتأخر ساعة عن موعد عودته، وذلك بناءً على طلب السائحين الذين رصدوا ظهور القرش الحوتي صديق الإنسان الملقب باسم «بهلول»، على احد شواطي الغردقة، فقرر السائحون النزول للمياه مرة أخرى، للسباحة مع القرش الحوتي، والتقاط الصور التذكارية معه في سعادة بالغة.

ظهور القرش صديق الإنسان ينشط السياحة في الغردقة

وأشار «الطيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ظهور القرش صديق الإنسان في شواطئ الغردقة والتقاط السائحين الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

القرش صديق الإنسان مسالم ويسمى «بهلول»

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن القرش الحوتي يسمى «بهلول»، من النوع المسالم، ويصل طوله إلى 12 متراً، بينما يصل وزنه إلى 20 طناً، ويتغذى على الهائمات الحيوانية، لافتاً إلى أنه من النوع المهدد بالانقراض والمحظور صيده، وكما أنه نادر الظهور، نظراً لأنه من النوع الضخم.

ولفت «كمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرش الحوتي مسالم، ولا يؤذي أحداً، ويسمى «بهلول»، ولا توجد في فم أي أسنان، لذلك يطلق عليه أهالي البحر الأحمر القرش «بهلول»، وظهوره دليل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها، كما يعمل على تنشيط السياحة.