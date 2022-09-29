أسعار الألومنيوم تنتعش من أدنى مستوياتها بسبب مخاوف نقص الإمدادات

شهدت أسعار الألومنيوم انتعاشا بعد تراجع على مدار الأسبوعين الماضيين نتيجة زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي دفعت المستثمرين إلى الرهان على أدوات الدين، ذات العائد الأعلى، والعزوف عن المعادن.

وتم تداول عقود الألمنيوم الآجلة، اليوم الخميس، حول سعر 2300 دولار للطن، منتعشة من أدنى مستوى لها في عام ونصف العام، عند 2100 دولار في سبتمبر، وفقاً لبيانات «تريدينج إيكونوميكس».

مخاوف متزايدة بشأن نقص الإمدادات الألومنيوم

وتأتي تلك الانتعاشة، وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص الإمدادات بعد أن أشارت بورصة لندن للمعادن إلى أنها تتخذ خطوات نحو فرض حظر محتمل على الإمدادات الجديدة من المعدن الروسي.

ورغم الزيادة، لكن لا تزال العقود الآجلة للألمنيوم منخفضة بنسبة 40٪ عن ذروتها التي وصلت إليها في مارس الماضي، عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي عززت المخاوف من نقص الإمدادات العالمية، ورفعت تكاليف الشحن والنقل وأشعلت موجة تضخم عالمية في كافة السلع.

مخاوف الركود العالمي

واستمرت المخاوف من ركود عالمي في التسبب بإضعاف الطلب العالمي، مع استمرار قوة الدولار في السيطرة على السوق. واحتلت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتصنيعي قائمة اهتمامات المستثمرين، حيث أدت البنوك المركزية المتشددة بشكل متزايد إلى إضعاف الطلب على المعادن الصناعية.

وفي منتصف أغسطس الماضي، بدأت أسعار الألومنيوم في التذبذب على خلفية زيادة الإنتاج من الصين، ومع تعافي مصانع الصهر من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة الصارمة في العام الماضي، والتوقفات الأخيرة الناجمة عن الإغلاقات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات التي تم إعلانها الشهر الماضي، فقد إنتاج الألومنيوم الخام في الصين بنسبة 5.6% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 3.43 مليون طن في يوليو مقارنة بالعام السابق.

تضم قائمة أكبر منتجي الألمنيوم شركة الألمنيوم الصينية (تشالكو)، و"ألكو أند ألومنيوم" الأسترالية، و"روسال أوف رشا" من روسيا. وتمثل الصين وحدها ما يقرب من 60 في المائة من إنتاج الألمنيوم العالمي.