الوفد: إقرار نهائي للتصويت الإلكتروني.. وقرعة حال تساوي مرشحين في رقم 50

أعلن عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إقرار التصويت الإلكتروني والإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية على انتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها في 28/10/2022.

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن هيئة النيابة الإدارية استجابت لبعض المخاوف الخاصة بعملية التصويت الإلكتروني بعد إبلاغها أن موضوع جلسة المكتب التنفيذي اليوم خاصة بالضمانات للعملية الانتخابية والمخاوف من جرائم القرصنة الإلكترونية.

إشراف قضائي كامل لهيئة النيابة الإدارية على مرحلتي التصويت والفرز

وأكد رئيس حزب الوفد، في بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق على الإشراف القضائي الكامل لهيئة النيابة الإدارية على مرحلتي التصويت والفرز وتشكيل لجنة معاونة لمساعدة اللجنة القضائية فيما يخص العمليات اللوجستية وتقديم المعاونة للهيئة القضائية الموقرة .

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة أنه اتفق مع هيئة النيابة الإدارية على إجراء عملية الفرز يدوياً ومطابقتها مع أرقام الفرز الالكتروني.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أنه في حالة تساوي مرشحين في رقم 50 في عدد الأصوات، فإنه يتم تفويض هيئة النيابة الإدارية في إجراء قرعة لإعلان الفائز من كلا المرشحين .

عرض آليات التصويت الإلكتروني أمام تنفيذي الوفد

وكان وفد من هيئة النيابة الإدارية قد عرض آليات التصويت الإلكتروني أمام تنفيذي الوفد، وأزال جميع المخاوف الخاصة بعملية التصويت الإلكتروني، وأكد أن الانتخابات سوف تجري الكترونيًا في دائرة مغلق يستحيل اختراقها لأنها غير مرتبطة بأي انترنت خارجي، وأن الموضوع هو ميكنة عملية التصويت.

وأكد وفد هيئة النيابة الإدارية أن عملية التصويت الالكتروني ستنهي ظاهرة الأصوات الباطلة وستعبر بشكل كامل عن إرادة الناخبين .