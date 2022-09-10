رئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الهيئة العليا

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الهيئة العليا الجديدة، مضيفا في بيان صحفي أن «مؤسسة الوفد الإعلامية تلتزم الحياد الكامل طوال فترة العملية الانتخابية، التي بدأت اليوم بفتح باب الترشح، وحتى انتهاء التصويت، وإعلان النتيجة».

يمامة يؤكد ثقته في أعضاء الهيئة

وشدد رئيس الوفد على ثقته الكاملة في قدرة أعضاء الهيئة الوفدية على اختيار أفضل العناصر لتمثيلها في الهيئة العليا الجديدة، داعيا الجميع إلى الالتزام بروح التنافس الشريف، والعمل وسط الوفديين لنيل ثقتهم، من أجل تشكيل هيئة عليا قادرة على المساهمة في تقدم الحزب والوطن.

توجيهات بالحياد الكامل بين المرشحين

كان يمامة أصدر توجيهات بالتزام الحياد الكامل بين جميع المرشحين، مع توفير خدمة إعلانية مدفوعة بأسعار مخفضة لمن يرغب في نشر دعايته الانتخابية، على أن تسلم هذه المادة إلى مكتب رئيس الحزب، للحصول على موافقة عليها، بعد تحديد أسعار نشرها.