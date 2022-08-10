عبد السند يمامة يتعهد بعدم الاقتراب من ودائع الوفد خلال فترة رئاسته للحزب

أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن حلول أي مشكلات مالية لحزب الوفد لن تقترب من ودائع الحز بالبنوك.

اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد

وأكد رئيس الوفد، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، أنه في عهده لن تحل أي وديعة من ودائع الحزب.

الاستفاده من قانون 152 لسنة 2020

ويواصل المكتب التنفيذي للحزب مناقشاته للاستفادة من القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالتسهيلات في حال سداد أي متأخرات بالضرائب.

إسقاط الغرامات بنسبة 65%

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، دعا المكتب التنفيذي للحزب للانعقاد اليوم الأربعاء في الثانية ظهرا؛ وذلك لمناقشة ملف سداد مديونية الضرائب المستحقة على جريدة الوفد والاستفادة من الحوافز الضريبية والتيسيرات وإسقاط الغرامات بنسبة 65% مما هي عليه الآن.