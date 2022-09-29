أمينة خليل ضيفة شرف الموسم الثاني من مسلسل «الوضع مستقر»

تشارك الفنانة أمينة خليل، في الموسم الجديد من مسلسل «الوضع مستقر» كضيفة شرف، المقرر عرضه في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل، عبر «OSN»، بعد أن حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل «الوضع مستقر» من بطولة خالد منصور وشادي الفونس وإنجي كيوان

علمت «الوطن»، أن أمينة خليل ستكون ضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل بجانب عدد من الفنانين مثل خالد منصور وشادي ألفونس وإنجي كيوان وانتصار وحاتم صلاح.

مسلسل الوضع مستقر أخرجه وائل فرج تدور فكرته حول شركة حراسة خاصة تقع في مشاكل أثناء نوبات حراستهم كما يقع أبطاله في قصص حب مع بعضهم البعض.

«الوضع مستقر» يعرض على «OSN» ومن إخراج وائل فرج

قال الفنان خالد منصور في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى منذ انتهاء الموسم الأول من المسلسل أن يكون هناك موسم ثان، خاصة أن النسخة المصرية شهدت تغييرات كبيرة على السيناريو المخصص للوطن العربي بعكس النسختين اللتين عرضتا في أمريكا وأستراليا.

أضاف «منصور»: «قمنا بزيادة الكوميديا، وبتغييرات في أماكن التصوير الخاصة بموقع المراقبة الخاص بالسيدات وأيضا أماكن تصوير مشاهد العصابة».

قررت «OSN» المنتجة للعمل، أنه سيتم بث الموسم الأول في حلقات متتالية قبل يوم واحد من عرض الموسم الثاني يوم 12 أكتوبر المقبل، وسيكون هناك إعادة للموسمين 1 و2 اعتبارا من 29 أكتوبر من السبت إلى الخميس.