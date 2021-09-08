التفاصيل الكاملة لأبطال مسلسل «الوضع مستقر»

تبدأ مجموعة OSN في عرض أولى حلقات مسلسل الوضع مستقر، الذي يعد التعاون الدرامي الأول بين OSN وشركة Sproductions، وكشف المسلسل عن 10 شخصيات رئيسية قدمت كوميديا مختلفة خلال حلقاته الست، فتعرف على هذه الشخصيات..

سعيد - شادي ألفونس

جاء لتأمين النقطة 27، ونلاحظ منذ الحلقة الأولى أنه لا يمتلك أي خبرة في التعامل بالسلاح، وكل ما يفعله خلال عمله هو الجلوس والتحدث مع صديقه الآخر، والضحك ورمي النكات بسبب وبدون.

كامل – خالد منصور

العضو الثاني في تأمين النقطة 27، نراه يأخذ الأمور بجدية أكثر، ولكن هذا لا يجعلك تعتقد بأنه يعرف ما يفعله، فهو أيضًا محدود الذكاء، ولا يدرك حتى كيف يتصرف مع البنات.

مدام زينب – انتصار

أقدم العاملين في الشركة، ورئيس قسم المتابعة، وهي المسؤولة عن تدريب أي موظف جديد، ودورها تزويد فريق التأمين بالمعلومات الكافية في حالة وجود أي خطر، ولكنها لا تفعل شيئا سوى حكي قصص عن ابنها وليد والتحدث عن جميع موظفي الشركة.

ناردين – إنجي كيوان

موظفة جديدة في فريق المتابعة، تدربها مدام زينب، تلبس بشكل ملفت مما يثير غضب زينب، تواجه معاكسات فريق التأمين ومضايقات مدام زينب، ولكنها تبدو دائمًا الأكثر اتزانًا بين هذه المجموعة.

خولي – محمد جمعة

رئيس عملية الحفر، يُوجه التعليمات بكل قسوة ويحكي عن نزاعاته وصراعاته السابقة، لا يبدو عليه الذكاء ولكن تعرف من نبرة صوته أنه لن يرحمك إذا تشاجرت معه.

رضا – طه دسوقي

مساعد خولي، ويساعده في عملية الحفر، من مظهره تدرك أنه طيب وما يفعله من مساعدة تجار المخدرات ليس إلا للحصول على المال، مُسالم وهادئ ويبتعد دائمًا عن المشكلات.

منعم – سيد رجب

أحد المشاركين بعملية الحفر، وزوج أم رضا، طلب منه رضا المساعدة بعد تغيّب خولي لأيام، ولكنه دائمًا ما يثير المشكلات ويستفز كل من حوله، وهذا ما سيشعل عداوة بينه وبين خولي

عبده - أحمد سلطان

المسؤول عن حفر النفق الذي سيوصّل للحفرة، من اللحظة الأولى ترى ضعف جسده وتدرك أنه ليس في المكان المناسب، يدعي حبه للتمثيل ويخترع أدوارًا يؤديها أمام صديقه.

شكري – تامر فرج

محقق غريب الأطوار، يظهر ليُحقق في جريمة قتل، يثير التوتر بمجرد دخوله السيارة مع كامل وسعيد، ولا يمكنك التنبؤ أبدًا برد فعله القادم.

أميرة - شيماء سيف

عضوة فريق التأمين الجديدة، التي ترسلها القيادة من أجل تولّي مسؤولية النقطة 27، وتُظهر قوة وجرأة وتسيطر على الأوضاع بسرعة، لتبدأ مع فريقها مواجهة عصابة المخدرات.

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنسختين استرالية وأمريكية، ويؤدي بطولته النجوم شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجي كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويتلقون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.