خالد الجندي للآباء: «عاوز ولادكم يشوفوا فيكم تسامح ورحمة رسول الله»

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ من السنن التي يجب مراعاتها، التوسعة على الأهل والعيال، وهو معنى عظيم، فالتوسعة عليهم، سنجدها في كل مذاهب الفقهاء، وفي كل أقوال العلماء، وفي كل أدبيات التراث الإسلامي، وفي كل أعياد المسلمين.

الله يأتي بعد تحقيق شيء بكلمة فرح

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، اليوم الخميس، أن الأولى بالفرح، أن يكون مرتبطا بالامتنان بفضل الله وكرمه ورحمته على الإنسان، بعد تحقيق إنجاز، مستشهدا بقوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، وفي قوله تعالى: «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»، وفي قوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا».

وتابع: «لابد أن ترى الناس جميعا بشاشة رسول الله في أسلوبكم، نفسي أقول للمشاهدين، عاوز أولادكم يشوفوا رسول الله فيكم، احتفالنا بالمولد هي الناس تشوف رسول الله فيكم، بالتسامح والطيابة والرحمة».

أهمية جملة «وسلموا تسليما»

وكشف أهمية جملة «وسلموا تسليما»، قائلا: إن «إعراب كلمة سلموا تسليما مفعول مطلق، يراد منها التأكيد، فجرى استخدام أمرين واجبين على الشخص لرسول الله هما الصلاة والتسليم، والتسليم فعل مؤكد أكثر من الصلاة لأنه تكرر للتأكيد».

وقال الشيخ رمضان عبدالرازق، دكتوراه الفقة المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقاء بنفس البرنامج، يجب الإنسان أن يملئ قلبه بالحب لله ولرسول الله وللناس ولوطنه، هذا هو الأساس، «من غيره مش هتقدر تعيش».