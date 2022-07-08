خطورة حث الأهل أطفالهم القصر على الارتباط.. طبيب يوضح

قال الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، إننا نجد دائما في حوادث التحرش والاغتصاب، أن الجاني لديه جذور نفسية متعلقة بهذا الأمر، لافتا إلى أن تورط الأطفال في مثل هذه الحوادث، ترجع لوجود نقاط ضعف داخل هؤلاء الأطفال يتم الوصول إليهم عن طريقها.

أخطاء شائعة من الأهل تؤثر على أطفالهم

أضاف «رفعت»، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أن من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الوالدين، التي تجعل أطفالهم أكثر استهدافا من المتحرشين، هو تغيير ملابسهم أمام أبنائهم، والحديث مع أطفالهم عن العلاقات بين الجنسين، حتى لو داخل إطار المزاح، لافتا إلى عدم تمكن الأطفال في هذه المبكرة من حياتهم التفرقة بين المزاح والحقيقة، وقد يتصورون أنهم يعيشون بالفعل علاقة مع هؤلاء الأشخاص.

خطورة ارتباط الأطفال المبكر برعاية الأهل

أوضح طبيب الأطفال، أنه يدخل في هذا الإطار ترشيح الأهل لأطفالهم، أبناء أعمامهم أو أبناء الخالة والعمة، كشريك حياة مستقبلي، وهو ما يترتب عليه أن يعيش هؤلاء الأبناء حياة تعيسة غير سعيدة، في حال ارتباطهم بهؤلاء الأشخاص بعد ذلك، إذ أن من اختار شريك حياتهم في هذه السن المبكرة، هم الأهل، ما أثر على قراراتهم عند الكبر.

القواعد الأخلاقية ليس بها إستثناءات

أكد «رفعت»، ضرورة تحديد الآباء، الأخطاء التي ينبغي على الأبناء تجنبها، دون وضع استثناءات، موضحًا أنه غير مسموح بأي حال من الأحوال، جلوس الأطفال على أرجل أي أشخاص من الكبار، وهو ما يعني أن يرى الطفل أنه خطأ ويتم تطبيقه على الجميع، دون وضع قائمة من الأشخاص الذين يتم استثنائهم، كاستثناء الجد والعم والخال وغيرهم.