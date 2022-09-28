أمين البحوث: تأهيل المقبلين على الزواج يؤكد دور الأزهر لاستقرار المجتمع

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم، احتفالية لتكريم الدفعة الثانية من مجتازي دورات «تأهيل المقبلين على الزواج»، ضمن برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية..أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ولفيف من علماء الأزهر.

الواقع مليء بالمشكلات التي تحتاج إلى حلول

وأكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الواقع الذي نحياه مليئًا بالقضايا والمشكلات التي تحتاج إلى حلول، ومن أبرزها مشكلات الزواج التي تحولت إلى معضلة وقضية ينبغي أن يتكاتف من أجلها الجميع.

وقال «عياد»، إن الأزهر يعمل على تقديم العلاج لمشكلات الزواج بشكل عملي من مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية، عبر دورات مركز الأزهر العالمي للفتوى؛ سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى المشاركة في تكوين مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن الدورات التي يعقدها مركز الفتوى متفردة ومتميزة، لأنها ارتكزت على رؤية المؤسسة التوعوية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر للعبور بالأسرة إلى بر الأمان.

التصدي للقضايا المجتمعية والظواهر السلبية

وأشاد بالدور الذي يقوم به مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في التصدي للقضايا المجتمعية والظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع؛ مؤكدًا أنه يتولى التوعية الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج تأهيلًا علميًا وفقهيًا صحيحًا؛ ويؤكد دور علماء الأزهر وجهوده في بناء واستقرار المجتمع المصري.

يُذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أعلن في برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، بهدف التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية.

ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل من خلال هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت.