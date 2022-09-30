أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30-9-2022 في الأسواق المصرية

لم تتغير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر، وسجلت ثباتا في مختلف الأصناف وفق جولة أجرتها الوطن، ووفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الفاكهة المختلفة من المانجو والعنب والجوافة والبرتقال، كما يلي، وفق جولة «الوطن» الصباحية في عدد من الأسواق، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو العنب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو الكيت بين 9 و13 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو المانجو الكنت بين 9 و13 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 12 وحتى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 7 حتى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي نحو 19.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 25 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 حتى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 15 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الفص بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات حتى 12 جنيها

سعر كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا

اختلف سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا

تراوح سجل سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا

سجل سعر كسلو الكمثرى 15 جنيها.