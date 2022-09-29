محمد عدوية يطرح أغنية «ههد المعبد» (فيديو)

طرح المطرب محمد عدوية، أغنية جديدة تحمل اسم «ههد المعبد»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «ههد المعبد»، غناء محمد عدوية، وكلمات هاني رجب، وألحان وليد نور، وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية هارون، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين.

كلمات أغنية ههد المعبد

وتقول كلمات أغنية «ههد المعبد»، قائلة: «أنا فكرة.. وعمر الفكرة ما بتنهار ولا بتموت.. مكنتيش أنتي في حياتي غير صدى صوت.. أنا القائد وجيشي احتل أراضيكي بقالوا سنين.. لو أنتي مشيتي مش هبكي أكيد ولا أموت.. ههد المعبد اللي بنيته ليكي زمان.. وهقطع صورك اللي راسمها بالألوان.. واللي ما بنا كان ذكرى متلزمنيش».

وكان محمد عدوية طرح مؤخرا أغنية بعنوان «استضعفوني» والتي تعاون فيها مع الشاعر أحمد شكري وألحان وتوزيع مونتي وميكس وماستر خالد رؤوف وإخراج هشام ممدوح وإنتاج ياسر حسنين وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

محمد عدوية يُحيي حفلًا غنائيًا في بورسعيد

وأحيا «عدوية» مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في مدينة بورسعيد وقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة، من بينها، «سيبي روحك» و«دي اللي خدتني مني».