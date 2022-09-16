محمد عدوية يعلن تفاصيل أغنيته الجديدة «ههد المعبد»: «انتظروني النهاردة»

كشف الفنان محمد عدوية، عن تفاصيل أغنيتة الجديدة التى تحمل عنوان «ههد المعبد»، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» كما كشف عن موعد طرحها.

حيث شارك الفنان محمد عدوية جمهورة بالبوستر الرسمي لأغنية «ههد المعبد» وعلق عليها قائلا: «زي ما وعدتكم بالمفاجأة أستنوا وانتظروني النهاردة الساعة 5 برومو أغنية ههد المعبد من ألبوم حبيبتي غريبة، والأغنية كاملة قريب جداً علي اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى».

تفاصيل أغنية محمد عدوية الجديدة

وبمجرد كشف الفنان محمد عدوية عن تفاصيل أغنيتة الجديدة، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير معبرين عن سعادتهم وأنهم فى انتظار طرح الأغنية بحماس شديد وخاصة مع حالة النشاط التى يعيشها عدوية.

وكان قد طرح «عدوية» مؤخرا أغنية بعنوان «استضعفوني» والتي تعاون فيها مع الشاعر أحمد شكري وألحان وتوزيع مونتي وميكس وماستر خالد رؤوف وإخراج هشام ممدوح وإنتاج ياسر حسنين وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وكان قد أحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة بورسعيد وقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة، من بينها، «سيبي روحك» و«دي اللي خدتني مني».