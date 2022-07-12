محمد عدوية: أتمنى التعاون مع مدحت صالح.. وبحب البساطة

قال المطرب محمد عدوية، إن يتمنى التعاون مع الفنان الكبير مدحت صالح لأنه مدرسة غنائية كبيرة وقامة، مبينا أن طبقة صوته مختلفة عن الجميع ويحب الاستماع إليه، وهو شخص متواضع جدا رغم نجاحه وقدراته الغنائية العالية.

مقارنته مع أحمد عدوية

وأضاف «عدوية» خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى، «هو فنان بجد واثق من نفسه مبيتكلمش كتير، وأنا إن شاء الله هتكلم معاه عشان نشتغل سوا بإذن الله، أنا بموت فيه وهو عارف كده، ده حبيب قلبي يعني، أما أحمد عدوية ده لون مختلف مقدرش أقارن نفسي به».

حب الناس لأحمد عدوية

وأوضح المطرب محمد عدوية، أنه لا يحب الخداع والتمثيل على الناس وإدعاء بعض الفنانين أنهم تعبوا للغاية من أجل الظهور في المشهد الموسيقي، مواصلا: «أنا مبحبش أحبكها بحب أكون طبيعي، البساطة حلوة المهم موهبتك، ابني مركز في الرياضة حاليا وعنده 12 سنة، وأنا بيهمني دايما عائلتي تبقى بخير وصحتي تمام، مش كل حاجة الفلوس ، الحمدلله محدش بيكره أحمد عدوية وكل الناس بتسمع أغانيه لحد دلوقتي».